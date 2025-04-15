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Manisa FK, MKE Ankaragücü Maçına Hazırlanıyor

Manisa FK, MKE Ankaragücü Maçına Hazırlanıyor
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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 35. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilirken, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve dar alan oyunları yapıldı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 35. hafta mücadelesinde sahasında karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 35. hafta mücadelesinde sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Manisa FK, 18 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma oyunuyla devam eden antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürecek. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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