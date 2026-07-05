Haberler

Manisa FK, Malili golcü Cheikne Sylla'yı kadrosuna katmak için harekete geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, geçen sezon Erzurumspor FK'da 8 gol atarak Süper Lig'e çıkmalarına katkı sağlayan Cheikne Sylla'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. 33 yaşındaki Malili forvetin takımın idmanlarına katıldığı belirtildi.

1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarına başlayan Manisa Futbol Kulübü, geçen sezon Erzurumspor FK forması giyen Malili golcü Cheikne Sylla'yı kadrosuna dahil etmek için girişimlere başladı. Erzurumspor FK'da geçen sezon 28 maça çıkıp 8 gol atan ve takımının Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi olan 33 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlıların idmanlarına katıldığı ifade edildi. Manisa FK'nın şu an boşta Sylla transferini resmiyete kavuşturacağı bildirildi. Sylla, 2024-2025 sezonun devre arasında Gürcistan'ın İberia 1999 takımından Erzurumspor'a transfer olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu

Milyonların katıldığı cenazede herkes aynı detaya odaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik

Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar! Vatandaşlar şaşkın

Sakarya Valiliği'nden fuhuş operasyonu iddiasına yalanlama

Şehri karıştıran fuhuş operasyonu! Valilikten beklenen açıklama geldi
9'uncu kattan düşen 1,5 yaşındaki Doruk hayatını kaybetti

Bir anlık dalgınlık faciaya dönüştü! 1,5 yaşındaki Doruk kurtarılamadı
Böyle vicdansızlık olur mu? Tartışma yaşayıp minik bebeklerini yol ortasına attılar

Böyle vicdansızlık olur mu? Görüntü büyük infial yarattı
Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti

Temizlik işçisi yol kenarında buldu! İçindekiler baygınlık geçirtir
Ankara'da jet sesleri duyulacak! Valilikten vatandaşlara uyarı

Ankara için saat verip vatandaşları uyardılar: Sakın tedirgin olmayın
İstanbul'un dev oteli rekor bedelle satışa çıktı

İstanbul'un ünlü oteli satışa çıkarıldı! Fiyatı dudak uçuklatıyor