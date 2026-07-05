Manisa FK, Malili golcü Cheikne Sylla'yı kadrosuna katmak için harekete geçti

1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarına başlayan Manisa Futbol Kulübü, geçen sezon Erzurumspor FK forması giyen Malili golcü Cheikne Sylla'yı kadrosuna dahil etmek için girişimlere başladı. Erzurumspor FK'da geçen sezon 28 maça çıkıp 8 gol atan ve takımının Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi olan 33 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlıların idmanlarına katıldığı ifade edildi. Manisa FK'nın şu an boşta Sylla transferini resmiyete kavuşturacağı bildirildi. Sylla, 2024-2025 sezonun devre arasında Gürcistan'ın İberia 1999 takımından Erzurumspor'a transfer olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı