Haberler

Manisa FK'lı gençlere ay-yıldızlı davet

Manisa FK'lı gençlere ay-yıldızlı davet
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün genç futbolcularına U19 Milli Takımı'ndan davet geldi.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün genç futbolcularına U19 Milli Takımı'ndan davet geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Milli futbolcumuz Yunus Emre Köse, U19 Milli Takımımızın 3-6 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi. Yunus Emre Köse'yi tebrik ediyor, A Milli Takıma giden yolda başarılar diliyoruz. Milli futbolcumuz Ahmet Şen, U19 Milli Takımımızın 3-6 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi. Ahmet Şen'i tebrik ediyor, A Milli Takıma giden yolda başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı

5 bölge alev alev! Karayolu ulaşıma kapatıldı, tehlike büyüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu

Parti feshedildi, gözler onlardaydı! Vekillerin yol haritası netleşti
Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı! Dehşet anları kamerada

Kaskla geldi, direkt boynuna saldırdı! Dehşet anları kamerada
Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik

Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik
ABD'de istismar skandalı! 26 yaşındaki terapist tutuklandı

Islahevinde mide bulandıran olay! 17 yaşındaki çocuk hastasıyla...
Ot biçme makinesine sıkışan çiftçi feci şekilde can verdi

Korkunç son, ot biçme makinesiyle geldi
Fed'in faiz kararı Bitcoin fiyatını nasıl etkileyecek?

Fed'in faiz kararı Bitcoin fiyatını nasıl etkileyecek?
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyede

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyede