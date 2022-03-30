Manisa FK'lı futbolcular Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu

MANİSA (İHA) - Manisa Futbol Kulübü, öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Futbolcular Ömer Kahveci, Serge Tabekou ve Arda Çolak, Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi öğrencileriyle söyleşide buluştu.

Manisa Futbol Kulübünün, öğrenci buluşmaları Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi ile devam etti. Futbolcular Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi öğrencileriyle söyleşide buluştu. Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Nalbantlar, Ali Arslan ve Seyit Ali Özmen'in de yer aldığı söyleşide öğrenciler oyunculara spor ve futbolla ilgili merak ettikleri soruları yöneltti.

Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Tonoz, yöneticileri ve futbolcuları okullarında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Futbolcular söyleşi sonunda Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi öğrencilerine kulübün ürünlerinin yer aldığı hediyeler verdi. Oyuncularla bol bol fotoğraf çektiren öğrenciler keyifli bir gün yaşadı. - MANİSA