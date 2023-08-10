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Manisa FK, Kocaelispor deplasmanında galibiyet arıyor

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Manisa Futbol Kulübü, yeni sezonun ilk maçında Kocaelispor deplasmanına çıkacak ve 3 puanla başlamayı hedefliyor. Takım, önemli takviyelerle kadrosunu güçlendirdi ve galibiyetle sezona giriş yapmayı planlıyor.

Yeni sezonun ilk maçında cumartesi günü Kocaelispor deplasmanına çıkacak 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, lige 3 puanla başlamayı hedefliyor. Ligdeki ilk iki sezonunda Play-Off hedefini ıskalayan Manisa temsilcisi yeni sezon öncesi önemli takviyeler yaptı. Teknik direktörlük görevine daha önce İstanbulspor'u Süper Lig'e taşıyan Osman Zeki Korkmaz'ı getiren siyah-beyazlılar, kaleci Alperen, stoper Graovac, sağ bek Oğuzhan Berber, ön libero Tugay Kaçar, orta saha Oğuz Gürbulak, sol kanat Kerim Frei ve son olarak forvet Sandro Lima gibi tecrübeli isimlerle kadroyu güçlendirdi. İlk hafta geçen yıl tek sezonluk aradan sonra 2'nci Lig'de şampiyon olarak 1'inci Lig'e dönmeyi başaran Kocaelispor'a zorlu deplasmanda konuk olacak Manisa FK, galibiyetle sezona giriş yapmayı planlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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