Manisa FK, Kerim Frei ile sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü, kanat oyuncusu Kerim Frei ile resmi sözleşme imzaladı. 3 senelik mukavele yapılan oyuncu, Süper Lig'e çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Son olarak Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te forma giyen tecrübeli futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 senelik mukavele yapıldı. Kerim Frei kendisi için düzenlenen imza töreninde kulubün bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Kerim, "Tek hedefimiz olan Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Öte yandan son 5 sezon Manisa FK'da top koşturan orta saha Nizamettin Çalışkan ise 1461 Trabzon'a transfer oldu. Siyah-beyazlılar, "Futbolcumuz Nizamettin Çalışkan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Nizamettin Çalışkan'a kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.