Manisa FK, kaleci Muhammed Alperen Uysal'la anlaştı

1. Lig ekiplerinden Manisa FK, en son Antalyaspor'da forma giyen kaleci Muhammed Alperen Uysal'la anlaştı.

Manisa FK'den yapılan açıklamada, Muhammed Alperen Uysal'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen idari direktör Nderim Nexhipi, Alperen Uysal'ın hem Süper Lig'de hem de 1. Lig'de iyi performanslar sergilediğini belirterek, "Alperen'i kadromuza dahil ettiğimiz için mutluyuz. Tecrübesiyle takımımıza çok önemli katkılar sağlayacaktır. Kendisine Manisa Futbol Kulübümüz ile büyük başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Muhammed Alperen Uysal da takım arkadaşlarıyla hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu vurgulayarak, "Manisa Futbol Kulübü'nün hedeflerini hep birlikte başarmak için buradayım." ifadelerini kullandı.

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan 29 yaşındaki kaleci, daha önce Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, İstanbulspor ve Antalyaspor'da mücadele etti.