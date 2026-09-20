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Manisa FK, İstanbulspor'a 90+4'te yediği golle 1-0 mağlup oldu

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1'inci Lig 8'inci hafta maçında Manisa Futbol Kulübü evinde İstanbulspor'a 90+4'üncü dakikada Mustafa Sol'un golüyle 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla 9 puanda kalan Manisa FK'nın 3 puan özlemi 6 haftaya yükselirken, ilk galibiyetini alan İstanbulspor 5 puana ulaştı.

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Ramazan Ufuk Avdaş, Haydar Avcı

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Vedat - Herelle, Ada (Dk. 86 Yasin), Yusuf (Dk. 90 Lemina), Kadir, Atakan, Toure, Benrahou, Anziani, Vargas (Dk. 63 Osman Kahraman), Sylla

İSTANBULSPOR: Alp - Duran, Şahin, Ologo, Deniz (Dk. 66 Cham), Mendy, Dijlan (Dk. 73 Kubilay), Berk (Dk. 73 Vefa), Iliev (Dk. 66 Ömer), Yusuf, Fall (Dk. 73 Mustafa)

GOL: 90+4 Mustafa ( İstanbulspor )

SARI KARTLAR: Vedat, Yasin, Benrahou (Manisa FK) Deniz, Mendy, Mustafa ( İstanbulspor )

1'inci Lig 8'inci hafta maçında Manisa Futbol Kulübü evinde İstanbulspor'a uzatmada yediği golle 1-0 mağlup oldu. İstanbulspor'un golünü 90+4'üncü dakikada Mustafa Sol kaydetti. Bu sonuçla 9 puanda kalan ev sahibi ekibin 3 puan özlemi 6 haftaya yükselirken, ilk galibiyetini alan İstanbul temsilcisi 5 puana ulaştı.

24'üncü dakikada İstanbulspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Fall ceza sahasının sağ iç kısmına koşusundan sonra kale alanı önüne yerden pasını gönderdi. Topu kontrol eden Yusuf kale alanı önünde rakip kaleciyi geçtikten sonra vuruşunu yapmak istedi fakat savunma başarılı müdahalesi ile topu kornere gönderdi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

56'ncı dakikada Manisa FK'da sağ kanatta topla buluşan Kadir'in ceza sahası içine ortasında Sylla boş pozisyonda topa kafa vuruşunu yaptı fakat çerçeveyi bulamadı.

82'nci dakikada Manisa FK'da ceza sahasının sağ ön kısmında topla buluşan Anziani sol ayağının üstüyle sert şutunu çekti. Kaleci Alp sağına gelen topu uzanarak kurtarmayı başardı.

90+4'üncü dakikada İstanbulspor'da sol kanatta topu kazanan Cham kale alanı önüne yerden sert pasını gönderdi. Mustafa Sol yaptığı vuruş ile meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlarla buluşturdu: 0-1.

Maçı İstanbulspor 1-0 kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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