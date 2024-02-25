Manisa FK ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Manisa FK'nın golünü Oğuz Gürbulak atarken, Gençlerbirliği'nin golünü Ensar Kemaloğlu kaydetti.
Stat: Manisa 19 Mayıs Stadyumu
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Kemal Mavi, Nurettin Dinçer Demir
Manisa FK: Erhan Erentürk, Sertan Taşqın, Sinan Osmanoğlu, Bartu Göçmen, Alberk Koç, Oğuz Gürbulak (Dk. 78 Bedirhan Altunbaş), Dokanovic, Ofkir (Dk. 73 Topalli), Rroca (Dk. 73 Diallo), Kerim Frei (Dk.73 Burak Altıparmak), John Mary (Dk. 79 Sandro Lima)
Gençlerbirliği : Osman Ertuğrul Çetin, Nzaba (Dk. 86 Laura), Alperen Babacan, Musa Çağıran (Dk. 64 Siliki), Özgür Çek (DK.86 Yasin Güreler), Amilton, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 64 Kayode), Jimmy Durmaz (Dk. 64 Melih Bostan), Ensar Kemaloğlu, Oğuzhan Berber, Yatabare
Goller: Dk. 53 Oğuz Gürbulak (Penaltıdan) (Manisa FK), Dk. 90+7 Ensar Kemaloğlu ( Gençlerbirliği )
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Bartu Göçmen, Dk. 76 Sinan Osmanoğlu, Dk. 86 John Mary (yedek kulübesinde), Dk. 90+5 Erhan Erentürk (Manisa FK), Dk.59 Musa Çağıran, Dk. 66 Siliki, Dk. 76 Jimmy Durmaz (yedek kulübesinde) ( Gençlerbirliği )
Kırmızı kartlar: Dk.75 Sertan Taşqın, Dk. 87 Sandro Lima (Manisa FK)
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.