Manisa FK, Iğdır FK'yı Konuk Ediyor
Manisa Futbol Kulübü, 1'inci Lig'deki 4'üncü hafta maçında Iğdır FK'yı evinde ağırlayacak. Teknik Direktör Taner Taşkın, taraftardan destek beklediklerini belirtti.

1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda İstanbulspor'la 1-1 berabere kalarak ilk 3 maçı 4 puanla geçen Manisa Futbol Kulübü yarın 4'üncü hafta maçında Iğdır FK'yı konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak maçta Egemen Artun düdük çalacak. Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, iç sahada kazanıp üst sıralara tırmanacaklarını dile getirdi. Taraftardan destek beklediklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz. Iğdır FK takımı da güçlü bir ekip. İyi bir oyunla sonuca gitmeye çalışacağız" dedi. Öte yandan geçen sezon Manisa FK forması giyip takımdan ayrılan Kaan Kanak, Gebzespor'a transfer oldu.

