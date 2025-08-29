Manisa FK, İğdır FK Maçına Hazır!

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 4. haftasında A.H. Iğdır FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda çeşitli çalışmalar yapıldı. Maçın bilet fiyatları belli oldu.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 4. haftasında yarın sahasında oynayacağı A.H. Iğdır FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenman top kapma oyunu ve taktik çalışmayla sona ererken, hazırlıklarını tamamlayan Manisa FK maç saatini beklemeye başladı.

Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmada kapalı alt tribün ve misafir tribünü bilet fiyatlarının 45 TL'den satışa çıkarıldığı öğrenildi.

Ligin ilk 3 haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11. ve 12. sırayı paylaşan Iğdır FK ve Manisa FK, rakip ağlara 4'er gol atarken, kalelerinde de yine aynı şekilde 4'er gol gördü.

Trendyol 1. Lig'de geçtiğimiz sezon oynanan iki karşılaşmayı da Iğdır FK 1-0'lık sonuçlarla kazanmıştı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
