Manisa FK, iç saha maçlarını 19 Mayıs Stadı'nda oynamayı planlıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, gelecek aydan itibaren iç saha maçlarını Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynamayı planlıyor. Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, stadın bakım ve onarım çalışmalarını inceledi ve heyecanla maçları burada oynamayı beklediklerini belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, iç saha maçlarını gelecek aydan itibaren Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynamayı planlıyor.

Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, teknik direktör Osman Özköylü ve idari direktör Nderim Nexhipi bir süredir bakım ve onarım çalışmaları süren Manisa 19 Mayıs Stadı'nda incelemede bulundu.

Zemin, tribün ve çatılardaki çalışmaları inceleyen Aktan ve beraberindekiler, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk'ten bilgi aldı.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Aktan, Mümin Özkasap Stadı'ndan Manisa 19 Mayıs Stadı'na geçmeyi büyük bir heyecanla beklediklerini belirterek, "Sağ olsun bakanlığımız burada hızlı bir çalışma yürütüyor. Müteahhit firma ve bakanlığımızla görüşüp süreci takip ediyoruz. Ufak tefek işler kaldı. Onları da en kısa sürede toparlayıp, 19 Mayıs Stadı'na geçip, şehrin merkezinde Manisalılara güzel bir ambiyansla maçlar seyrettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Aktan, Manisa 19 Mayıs Stadı'nın şehre çok yakışacağını düşündüklerini dile getirerek, "İnşallah bir ay sonra, herhangi bir gecikme olmazsa maçlarımızı burada oynamayı düşünüyoruz." dedi.