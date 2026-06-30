Haberler

Manisa FK iç transferde iş bitirdi

Manisa FK iç transferde iş bitirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1'inci Lig ekibi Manisa FK, teknik direktör Ahmet Pektaş yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlarken, iç transferde stoper Christophe Herelle ve orta saha Birama Toure ile sözleşme yeniledi. Golcü Lois Diony ile görüşmeler sürüyor.

1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, teknik direktör Ahmet Pektaş yönetiminde yeni sezon çalışmalarına başlarken, iç transferde ise iki yabancı futbolcusuyla yeniden anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar tecrübeli futbolcular stoper Christophe Herelle ve orta saha Birama Toure ile sözleşme yeniledi. Geçen sezon başında Bodrum FK'dan gelen Fransız Herelle 31 maça çıktı. Manisa FK'da 2 sezonu geride bırakan Malili Toure ise 23 karşılaşmada siyah beyazlı-formayı terletti. İç transferde 2 futbolcusuyla anlaşan Manisa FK'nın sözleşmesi sona eren Fransız golcüsü Lois Diony ile görüşmelerini sürdürüyor. Geçen sezon 22 golle yıldızlaşan 33 yaşındaki futbolcuya 1'inci Lig'den takımların talip olduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı

81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Onlarca kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'den tarihi rest: İşgal bitmezse yeni parti kurarız

Özgür Özel'den tarihi rest! İlk kez bu kadar yüksek sesle dile getirdi
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi
İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisinin cansız bedenini saklarken can verdi

İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisinin cesedini saklarken can verdi
Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Eski hakem cezaevinden tahliye edildi! İlk paylaşımı gündem oldu
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum

Müdürün öldüresiye dövdüğü personelden kan donduran sözler
Simge Barankoğlu tahliye oldu! Aldığı yeni karar takipçilerini şaşkına çevirdi

Bu görüntüleri artık tarih oldu