Manisa FK iç transferde iş bitirdi

1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, teknik direktör Ahmet Pektaş yönetiminde yeni sezon çalışmalarına başlarken, iç transferde ise iki yabancı futbolcusuyla yeniden anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar tecrübeli futbolcular stoper Christophe Herelle ve orta saha Birama Toure ile sözleşme yeniledi. Geçen sezon başında Bodrum FK'dan gelen Fransız Herelle 31 maça çıktı. Manisa FK'da 2 sezonu geride bırakan Malili Toure ise 23 karşılaşmada siyah beyazlı-formayı terletti. İç transferde 2 futbolcusuyla anlaşan Manisa FK'nın sözleşmesi sona eren Fransız golcüsü Lois Diony ile görüşmelerini sürdürüyor. Geçen sezon 22 golle yıldızlaşan 33 yaşındaki futbolcuya 1'inci Lig'den takımların talip olduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı