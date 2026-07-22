Futbol: Hazırlık maçı
Trendyol 1 Lig ekibi Manisa FK, sezon öncesi hazırlık kampında Ümraniyespor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşma Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynandı.
Trendyol 1 Lig ekiplerinden Manisa FK, hazırlık maçında Ümraniyespor'u 4-2 yendi.
Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Manisa FK ile Ümraniyespor karşılaştı.
Manisa FK, kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada Ümraniyespor'u 4-2 yendi.
Kaynak: AA / Murat Asil