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Manisa FK, Ganalı İki Oyuncuyla Yollarını Ayırdı

Manisa FK, Ganalı İki Oyuncuyla Yollarını Ayırdı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Ganalı savunma oyuncusu Philip Gameli Awuku ve forvet Wriedt Kwasi Okyere ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Ganalı Philip Gameli Awuku ve Wriedt Kwasi Okyere ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Trendyol 1. Lig'de düşme hattının hemen üstünde yer alan Manisa FK, 2024-2025 sezonu öncesinde kadrosuna kattığı Ganalı savunma oyuncusu Philip Gameli Awuku ve yine Gana asıllı forvet Wriedt Kwasi Okyere ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Konuyla ilgili kulüpten yazılı bir açıklama yapılarak, "Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Awuku ve Okyere'ye teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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