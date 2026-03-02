Haberler

Arca Çorum FK: 0-1

1'inci Lig'de son iki maçını kazanarak Play-Off hattına yaklaşan Manisa FK, Arca Çorum FK'ya evinde 1-0 mağlup oldu. Mame Thiam'ın penaltısı, Çorum'un galibiyetini getirdi.

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Kadir Beyaz, Salih Burak Demirel

MANİSA FK: Vedat - Ayberk, Herelle, Kubilay, Umut Erdem, Lindseth (Dk. 64 Adekanye), Toure (Dk. 21 Cissokho), Vargas (Dk. 89 Muhammed Enes), Benrahou, Osman (Dk. 64 Ada), Diony

ARCA ÇORUM FK: Sehic - Üzeyir, Sinan, Attamah, Erkan, Pedrinho (Dk. 83 Oğuz), Serdar (Dk. 74 Yusuf), Fredy, Ahmed Ildız (Dk. 74 Ferhat), Burak (Dk. 79 Samudio), Thiam

GOL: Dk. 17 (P) Thiam (Arca Çorum FK)

SARI KARTLAR: Herelle, Ayberk, Cissokho (Manisa FK) Thiam, Fredy, Pedrinho (Arca Çorum FK)

1'inci Lig'de son iki maçını kazanıp Play-Off hattına çok yaklaşan Manisa Futbol Kulübü evinde Arca Çorum FK'ya tek golle yenilerek büyük avantaj kaybetti. Müsabakanın 17'nci dakikasında Çorum FK penaltıdan Mame Thiam'ın golüyle öne geçti. Konuk takım golden sonra üstünlüğünü koruyup müsabakayı 3 puanla tamamladı. Bu sonucun ardından Manisa FK 40 puanda kaldı, Arca Çorum FK ise 50 puana yükselip 4'üncü sırada yer aldı.

15'inci dakikada Çorum FK'nın geliştirdiği hızlı hücumda ceza sahasının solundan son çizgiye inmeye çalışan Burak, Ayberk'in müdahalesi ile yerde kalınca hakem tereddütsüz şekilde penaltı noktasını gösterdi.

17'nci dakikada penaltıda topun başına geçen Thiam sağ ayağıyla sol direk dibine doğru vuruşunu yaptı. Kaleci Vedat köşeyi doğru tahmin etti ancak müdahalede bulunamayınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

52'nci dakika Üzeyir'in pasında savunma arkasında topla buluşan Thiam'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu kaleci kurtardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Arca Çorum FK sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
