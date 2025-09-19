Manisa FK, Erokspor ile Kritik Maç Öncesi Hazır

1'inci Lig'de geçen hafta Boluspor'a deplasmanda 2-0 kaybeden, hafta içinde ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırıkkale FK'yı gençleriyle 2-0 yenip turlayan Manisa Futbol Kulübü, 6'ncı haftada evinde Esenler Erokspor'la karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Melih Kurt düdük çalacak.

Manisa FK'da sarı kart cezalısı Senegalli orta saha Cissokho forma giyemeyecek. Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, zirveyi hedefleyen Erokspor'u yenerek çıkışa geçeceklerini söyledi. Zorlu bir maça çıkacaklarını belirten tecrübeli teknik dam taraftardan da destek beklediklerini dile getirdi. Karşılaşmanın bilet fiyakları kapalı alt ve misafir tribünü 45 TL olarak belirlendi.