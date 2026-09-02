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Manisa FK, Iğdır deplasmanında kazanmak istiyor

Manisa FK, Iğdır deplasmanında kazanmak istiyor
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TRENDYOL 1'inci Lig'de ilk 4 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alıp üst sıralara adını yazdıran Manisa Futbol Kulübü yarın deplasmanda Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'ne konuk olacak.

TRENDYOL 1'inci Lig'de ilk 4 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alıp üst sıralara adını yazdıran Manisa Futbol Kulübü yarın deplasmanda Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Ankara Aktepe Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada Süleyman Bahadır düdük çalacak. Manisa FK Teknik Direktörü Ahmet Pektaş iyi bir sezon başlangıcına imza attıklarını belirterek, "Iğdır FK iyi bir takım, zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Kazanıp yolumuza devam etmeyi amaçlıyoruz" dedi. Bu maç öncesi Manisa FK takımı 8 puan toplarken, Iğdır FK 6 puanı hanesine yazdırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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