Haberler

Manisa FK gönül aldı

Manisa FK gönül aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Futbol Kulübü, üst üste 3 yenilgi sonrası Pendikspor'u 2-0 yenerek play-off iddiasını sürdürdü. Teknik direktör Ahmet Pektaş, genç oyunculara güvendiklerini belirtti. Maçta kazanmayı hak ettiklerini söyledi.

TRENDYOL 1'inci Lig'de üst üste 3 yenilgiyle play-off yarışından uzaklaşan, geçen hafta deplasmanda bu maça kadar hiç galibiyeti olmayıp altyapı oyuncularıyla sahaya çıkan Adana Demirspor'a 2-1 yenilerek büyük sürprize imza atan Manisa Futbol Kulübü evinde taraftarının gönlünü aldı. Play-off potasındaki Pendikspor'u maçın başında ve sonunda attığı gollerle 2-0 yenen Manisa FK, 46 puana ulaşarak son 4 hafta öncesi iddiasını az da olsa sürdürdü. Manisa FK Teknik Direktörü Ahmet Pektaş, mücadeleye dair yaptığı açıklamada, "Geçen hafta kötü bir mağlubiyet almıştık. Ama biz kulüp vizyonumuz gereği her maça olabildiğince ayrı senaryolarda çalışmak zorundayız. Öyle de yaptık" diye konuştu.

'Bu 2-3 gün bizim için çok zor geçmişti' diyen Pektaş, "Ama oyuncularım sağ olsunlar bana çok yardımcı oldular. Söylediğimiz her şeyi sahada uygulamaya çalıştılar. Belki ilk yarı bile maçı 2-0, 3-0'a getirebilecek pozisyonları bulduk. İkinci yarı biraz daha kontrollü oynadık ama orada da pozisyonlarımız var. Bence hem mücadelemizle hem girmiş olduğumuz pozisyonlarla kazanmayı hak eden taraf bizdik. Şimdi yine önümüzde bir zor bir deplasmanımız var. Ona hazırlanacağız ve elimizden gelen en iyisini orada da yapmaya çalışacağız. Burada kadromuzda genç oyuncularımız var. Hepsine şans veriyoruz. Bazen çok iyi oluyorlar, bazen çok kötü oluyorlar. Ama bu yolu kulüp stratejimiz gereği tercih ettik ve her birine genç, tecrübeli demeden ayırt etmeden her birine çok teşekkür ediyorum. İnşallah Vanspor maçında da elimizden gelen en iyisini yapacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes! İşte 10 maddelik anlaşma planı

40 günlük savaşa 2 hafta ara! İşte 10 maddelik anlaşma planı
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası! Tek bir talimatı dünyanın kaderini değiştirdi

Ateşkesin perde arkası! Tek bir talimatı dünyanın kaderini değiştirdi
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

Ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir edecek

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hande Erçel’in test sonucu belli oldu
Dursun Özbek çıldırdı! Her maç için para dökecek

Göztepe maçı öncesi çıldırdı! Bundan sonra her maçta...

Kiracılar kazan kaldırıyor! Çağrı yapıldı, kimse 1 TL bile ödemeyecek

Kiracılar kazan kaldırıyor! Çağrı yapıldı, kimse 1 TL bile ödemeyecek
Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber

Asensio'dan yeni haber! 2 maç yok ama taraftar havalara uçtu
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hande Erçel’in test sonucu belli oldu
Sydney Sweeney ile Scooter Braun galada dudak dudağa

Gala gecesine damga vuran öpücük! Aşkını ilan etti
Dünya rahat bir nefes almaya hazırlanırken Kim Jong-Un füze fırlattı

Dünya rahat bir nefes almaya hazırlanırken füze fırlattı