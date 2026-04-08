Manisa FK gönül aldı

TRENDYOL 1'inci Lig'de üst üste 3 yenilgiyle play-off yarışından uzaklaşan, geçen hafta deplasmanda bu maça kadar hiç galibiyeti olmayıp altyapı oyuncularıyla sahaya çıkan Adana Demirspor'a 2-1 yenilerek büyük sürprize imza atan Manisa Futbol Kulübü evinde taraftarının gönlünü aldı. Play-off potasındaki Pendikspor'u maçın başında ve sonunda attığı gollerle 2-0 yenen Manisa FK, 46 puana ulaşarak son 4 hafta öncesi iddiasını az da olsa sürdürdü. Manisa FK Teknik Direktörü Ahmet Pektaş, mücadeleye dair yaptığı açıklamada, "Geçen hafta kötü bir mağlubiyet almıştık. Ama biz kulüp vizyonumuz gereği her maça olabildiğince ayrı senaryolarda çalışmak zorundayız. Öyle de yaptık" diye konuştu.

'Bu 2-3 gün bizim için çok zor geçmişti' diyen Pektaş, "Ama oyuncularım sağ olsunlar bana çok yardımcı oldular. Söylediğimiz her şeyi sahada uygulamaya çalıştılar. Belki ilk yarı bile maçı 2-0, 3-0'a getirebilecek pozisyonları bulduk. İkinci yarı biraz daha kontrollü oynadık ama orada da pozisyonlarımız var. Bence hem mücadelemizle hem girmiş olduğumuz pozisyonlarla kazanmayı hak eden taraf bizdik. Şimdi yine önümüzde bir zor bir deplasmanımız var. Ona hazırlanacağız ve elimizden gelen en iyisini orada da yapmaya çalışacağız. Burada kadromuzda genç oyuncularımız var. Hepsine şans veriyoruz. Bazen çok iyi oluyorlar, bazen çok kötü oluyorlar. Ama bu yolu kulüp stratejimiz gereği tercih ettik ve her birine genç, tecrübeli demeden ayırt etmeden her birine çok teşekkür ediyorum. İnşallah Vanspor maçında da elimizden gelen en iyisini yapacağız" dedi.

