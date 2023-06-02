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Manisa FK'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz oldu

Manisa FK'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz oldu

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü'nde Yalçın Koşukavak'tan boşalan teknik direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz getirildi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü'nde Yalçın Koşukavak'tan boşalan teknik direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz getirildi.

Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ve Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan, İstanbul'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile bir araya gelerek anlaşma sağladı. Önümüzdeki günlerde Manisa'ya gelecek olan yeni teknik direktör Osman Zeki Korkmaz için imza töreni düzenlenecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "Osman Zeki Korkmaz'a Manisa Futbol Kulübümüze hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz" denildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Osman Zeki Korkmaz Yalçın Koşukavak Manisa Spor Spor Haberler

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