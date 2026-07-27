Haberler

Bulut Uysal, Sebat Gençlikspor'la Sözleşme İmzaladı

Bulut Uysal, Sebat Gençlikspor'la Sözleşme İmzaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün altyapısından yetişen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Bulut Uysal, 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Sebat Gençlikspor'a transfer oldu. Geçen sezon Somaspor'da kiralık oynayan genç futbolcu, kariyerinde 15'i 2. Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 862 dakika süre aldı.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün genç orta saha oyuncusu Bulut Uysal, 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Sebat Gençlikspor'a gitti. 19 yaşındaki futbolcu Karadeniz temsilcisiyle resmi sözleşmeye imza attı.

Manisa FK alt yapısından yetişen Bulut, 2025-26 sezonunda Somaspor'da kiralık olarak görev aldı. Kariyerinde 15 2'nci Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçı bulunan genç oyuncu toplam 862 dakika süre aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı

Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fast food devinde iflasın faturası ağır oldu! Son restoranlar da satıldı

Dev marka sessiz sedasız çöktü! 136 restoranın tamamı tarih oldu
Alışveriş yaptığı esnaf, ünlü şarkıcıyı tanımadı

Alışveriş yaptığı esnaf, ünlü şarkıcıyı tanımadı
Jeff Bezos'un kızı kuyruğu atladı! Görüntü kısa sürede gündem oldu

Havalimanında olay görüntü! Kuyruğu atlayan kişi bakın kim çıktı
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını üzen Greenwood kararı

Fenerbahçeliler Greenwood'u izleyemeyecek
İstanbul ve Sakarya’da ortak uyuşturucu operasyonu: 339 kilo metamfetamin ele geçirildi

İstanbul ve Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 8 adrese baskın yapıldı
28 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 100 tutuklama

Erdoğan, 'Kökünü kurutacağız' demişti: 28 ilde daha düğmeye basıldı
İrem Derici’nin çene görüntüsü şaşırttı! Herkes dolgu sandı ama gerçek ortaya çıktı

İrem Derici’nin çene görüntüsü şaşırttı! Herkes dolgu sandı ama gerçek ortaya çıktı