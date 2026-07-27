Bulut Uysal, Sebat Gençlikspor'la Sözleşme İmzaladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün altyapısından yetişen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Bulut Uysal, 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Sebat Gençlikspor'a transfer oldu. Geçen sezon Somaspor'da kiralık oynayan genç futbolcu, kariyerinde 15'i 2. Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 862 dakika süre aldı.
TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün genç orta saha oyuncusu Bulut Uysal, 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Sebat Gençlikspor'a gitti. 19 yaşındaki futbolcu Karadeniz temsilcisiyle resmi sözleşmeye imza attı.
Manisa FK alt yapısından yetişen Bulut, 2025-26 sezonunda Somaspor'da kiralık olarak görev aldı. Kariyerinde 15 2'nci Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçı bulunan genç oyuncu toplam 862 dakika süre aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı