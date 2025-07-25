Manisa FK'da Birkan Yılmaz Takımdan Ayrıldı

Manisa FK'da Birkan Yılmaz Takımdan Ayrıldı
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1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK'da kadrodan ayrılan genç stoper Birkan Yılmaz, 2 yıllık sözleşme imzaladığı Çankaya Spor Kulübü'ne katıldı. Geçen sezon Manisa FK'da 8 lig ve 1 kupa maçında görev almıştı.

1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK'da kadrodan ayrılan son oyuncu genç stoper Birkan Yılmaz oldu. Geçen sezon 8 lig, 1 de kupa maçında görev yapan 22 yaşındaki savunma oyuncusu 3'üncü Lig temsilcisi Çankaya Spor Kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılarda daha önce sözleşmeleri sona eren Oğuz Gürbulak, Kaan Kanak, Alperen Uysal, Oktay Gürdal, Moryke Fofana, Daniel Ramirez, Georgi Minchev, Birama Toure, Bede Osuji ve Armin Hodzic'in yanı sıra son olarak Dino Arslanagic ile yollar ayrılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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