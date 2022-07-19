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Manisa FK'da Barış sesleri

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Manisa FK'da Barış sesleri

SPOR Toto 1'inci Lig temsilcilerinden Manisa Futbol Kulübü stoper arayışlarını sürdürürken, Barış Başdaş ismi gündeme geldi.

SPOR Toto 1'inci Lig temsilcilerinden Manisa Futbol Kulübü stoper arayışlarını sürdürürken, Barış Başdaş ismi gündeme geldi. Geçen sezon Süper Lig'de küme düşen Yeni Malatyaspor'da görev yapan ve sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona eren deneyimli oyuncuyla temasların başladığı ifade edildi. Barış Başdaş'a birçok kulüpten teklifler geldiği ve oyuncunun Manisa FK'ya henüz net bir cevap vermediği vurgulandı. Barış kariyerinde Kasımpaşa, Göztepe, Adana Demirspor, Kardemir Karabükspor, Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği Vavacars Fatih Karagümrük, Hannover 96, Yılport Samsunspor ve Yeni Malatyaspor formalarını terletti. Manisa BŞB sezon öncesi Afyonkarahisar kampını sürdürüyor.


- Manisa
Demirören Haber Ajansı / Spor

Yeni Malatyaspor Barış Başdaş Manisa Spor Haberler

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