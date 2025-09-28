Haberler

Manisa FK, Bodrum FK'ya 4-0 Mağlup Oldu

Manisa FK, Bodrum FK'ya 4-0 Mağlup Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Bodrum Futbol Kulübü'ne 4-0'lık skorla yenildi. Maçta Bartu'nun kendi kalesine attığı gol ile başlayan Bodrum FK, Celal, Brazao ve Dimitrov'un golleri ile farkı artırdı.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında ağırladığı Bodrum Futbol Kulübü'ne 4-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Fredy'nin sağ kanattan yerden ortaladığı topa altıpas içerisinde ters bir vuruş yapan Bartu, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 0-1

38. dakikada Burak'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Muhammed Kirpit'in zor pozisyonda yerden vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı.

48. dakikada Seferi'nin sol kanattan yerden ortasında ceza sahası içinde Celal'in vuruşunda top filelere gitti. 0-2

51. dakikada orta saha yakınlarında rakibinden topu kapan Mohammed, sol kanatta meşin yuvarlağı Seferi ile buluşturdu. Rakibinden sıyrılarak ceza sahası içerisine giren Seferi'nin pasıyla topla buluşan Brazao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

81. dakikada Seferi'nin pasıyla topla buluşan Fredy, sol çaprazdan topuk pasıyla topu yeniden Seferi'ye bıraktı. Seferi'nin şutunda savunmada Toure, gole giden topa elle müdahale edince hakem penaltı kararı verdi.

82.dakikada penaltı atışını kullanan Fredy'nin vuruşunda kaleci Samet, sağına uzanarak topu çıkardı.

85. dakikada rakip yarı alanda Fredy'in ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Dimitrov'un uzak direğe sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-4

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Sezgin Çınar, Serdar Osman Akarsu

Manisa FK: Samet, Ayberk, Bartu, Ada, Yusuf (Lindseth dk. 53), Toure, Cissokho (Muhammed Kirpit dk. 24), Kadir, Benrahou (Yunus Emre dk. 68), Burak (Osman dk. 68), Diony

Yedekler: Vedat, Herelle, Umut, Emre, Fırat, Bekir

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Bodrum FK: Sousa, Berşan, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk (Furkan dk. 84), Mohammed, Brazao (Dimitrov dk. 78), Fredy (Emirhan dk. 88), Ahmet (Yusuf Sertkaya dk. 78), Seferi, Ali Habeşoğlu (Celal dk. 46)

Yedekler: Bahri, Mustafa, Mert, İsmail, Ege

Teknik Direktör: Burhan Eşer

Goller: Bartu (dk. 11 k.k.), Celal (dk. 48), Brazao (dk. 52), Dimitrov (dk. 85) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Brazao, Ahmet, Ajeti (Bodrum FK), Toure (Manisa FK) - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı

Eski medya patronu hakkında yakalama kararı
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı

Gözaltındaki Can Holding'in sahibi için karar verildi
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Kilise alev alev yanıyor: Çok sayıda yaralı var
Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak

Bakan Şimşek müjdeyi verdi: Bu ilimiz muhtemelen büyükşehir olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
007 James Bond filminde oynayan Hatice Teyze'yi üzen karar

007 James Bond'da oynayan Hatice Teyze'yi üzen karar
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde dikkat çeken parke detayı! İnceleme raporunda ortaya çıktı

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili gündem yaratacak detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.