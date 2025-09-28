Manisa FK, Bodrum FK'ya 4-0 Mağlup Oldu
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Bodrum Futbol Kulübü'ne 4-0'lık skorla yenildi. Maçta Bartu'nun kendi kalesine attığı gol ile başlayan Bodrum FK, Celal, Brazao ve Dimitrov'un golleri ile farkı artırdı.
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında ağırladığı Bodrum Futbol Kulübü'ne 4-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
11. dakikada Fredy'nin sağ kanattan yerden ortaladığı topa altıpas içerisinde ters bir vuruş yapan Bartu, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 0-1
38. dakikada Burak'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Muhammed Kirpit'in zor pozisyonda yerden vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı.
48. dakikada Seferi'nin sol kanattan yerden ortasında ceza sahası içinde Celal'in vuruşunda top filelere gitti. 0-2
51. dakikada orta saha yakınlarında rakibinden topu kapan Mohammed, sol kanatta meşin yuvarlağı Seferi ile buluşturdu. Rakibinden sıyrılarak ceza sahası içerisine giren Seferi'nin pasıyla topla buluşan Brazao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3
81. dakikada Seferi'nin pasıyla topla buluşan Fredy, sol çaprazdan topuk pasıyla topu yeniden Seferi'ye bıraktı. Seferi'nin şutunda savunmada Toure, gole giden topa elle müdahale edince hakem penaltı kararı verdi.
82.dakikada penaltı atışını kullanan Fredy'nin vuruşunda kaleci Samet, sağına uzanarak topu çıkardı.
85. dakikada rakip yarı alanda Fredy'in ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Dimitrov'un uzak direğe sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-4
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Sezgin Çınar, Serdar Osman Akarsu
Manisa FK: Samet, Ayberk, Bartu, Ada, Yusuf (Lindseth dk. 53), Toure, Cissokho (Muhammed Kirpit dk. 24), Kadir, Benrahou (Yunus Emre dk. 68), Burak (Osman dk. 68), Diony
Yedekler: Vedat, Herelle, Umut, Emre, Fırat, Bekir
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Bodrum FK: Sousa, Berşan, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk (Furkan dk. 84), Mohammed, Brazao (Dimitrov dk. 78), Fredy (Emirhan dk. 88), Ahmet (Yusuf Sertkaya dk. 78), Seferi, Ali Habeşoğlu (Celal dk. 46)
Yedekler: Bahri, Mustafa, Mert, İsmail, Ege
Teknik Direktör: Burhan Eşer
Goller: Bartu (dk. 11 k.k.), Celal (dk. 48), Brazao (dk. 52), Dimitrov (dk. 85) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Brazao, Ahmet, Ajeti (Bodrum FK), Toure (Manisa FK) - MANİSA