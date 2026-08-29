Manisa FK, Bodrum FK Karşısında 3 Puan Hedefliyor

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Bodrum FK'yı konuk edecek olan Manisa FK, taraftarı önünde 3 puan hedefliyor.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK, yarın saat 21.30'da Bodrum FK'yı konuk edecek. Ligde oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puanla 3. sırada bulunan Manisa FK, Bodrum FK karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden Manisa ekibi, sahasında oynayacağı mücadeleden güzel futbol ve 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Bodrum FK ise geride kalan 3 haftada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 2 puanla 17. sırada bulunan Bodrum FK, Manisa deplasmanından puan veya puanlarla ayrılarak çıkış yakalamak istiyor.

Maçın hakemi Asen Albayrak

Manisa FK ile Bodrum FK arasında oynanacak mücadeleyi hakem Asen Albayrak yönetecek. Albayrak'ın yardımcılıklarını Esra Arıkboğa ve Ömer Lütfü Aydın yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Cantürk Kılıç olacak.

Ligin ilk 3 haftasında topladığı 7 puanla üst sıralarda yer alan Manisa FK, Bodrum FK karşısında galibiyet alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı