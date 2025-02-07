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Manisa FK, Birama Toure'yi Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı

Manisa FK, Birama Toure'yi Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı
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Trendyol 1. Lig takımlarından Manisa FK, Fransa'nın Montpellier ekibinde forma giyen Malili futbolcu Birama Toure'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Toure, takıma katkı sağlamak için sabırsızlandığını ifade etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Malili futbolcu Birama Toure'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Montpellier ekibinde forma giyen 32 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar kiralandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birama Toure, "Manisa FK ile başarılar elde etmek için buradayım. En kısa sürede görev alıp takımıma katkı sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Manisa FK Sportif Direktörü Serkan İşyapan da Toure'yi uzun süre takip ettiklerini belirterek, "Kadromuza katmak istediğimiz bir isimdi. Fransa Ligue 1'de uzun yıllar forma giymiş tecrübeli bir isim. Takımımıza çok önemli bir güç katacağına inanıyoruz. Kendisine Manisa Futbol Kulübü forması altında başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor
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