Haberler

Manisa FK, Birama Toure'nin sözleşmesini uzattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK, sezon sonu sözleşmesi biten orta saha oyuncusu Birama Toure ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulüp, tecrübeli futbolcuya yeniden 'hoş geldin' dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, orta saha oyuncusu Birama Toure ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Birama Toure 1 yıl daha bizimle. Sezon sonu sözleşmesi sona eren tecrübeli orta saha oyuncumuz Birama Toure ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Birama Toure'ye Manisa Futbol Kulübü ailesine yeniden 'hoş geldin' diyor, siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Cengiz Kılınçaslan
Haluk Levent hakkında gözaltı kararı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadın için olay sözler

Skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadının arkasından iğrenç sözler
2 çocuğunun annesini çekiçle dövüp, bıçakla boğazını kesti

Cani adam 2 çocuğunun annesini çekiçle dövüp, bıçakla boğazını kesti
Lemina'nın kardeşi 1. Lig'e transfer oldu

Kardeşi de artık Türkiye'de
Meral Akşener aylar sonra ilk kez görüntülendi

Meral Akşener'den aylar sonra bir ilk! Bakın nerede görüntülendi
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş

Messi'den hakeme ayar! Sarf ettiği cümle maçın önüne geçti
Vergi borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor

Borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı sürüyor, son tarihi kaçırmayın
Tokat'ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti

Binlercesi kara yolunu istila etti! Sürücüler neye uğradığın şaşırdı