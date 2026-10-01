Haberler

Manisa FK, bahis listesindeki 30 isimden 4'ünün geçmişte görev aldığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF’nin bahis soruşturması listesinde Manisa Futbol Kulübü’nden 30 kişi yer aldı. Kulüp, listedeki yalnızca 4 ismin önceki sezonlarda görev yaptığını, diğerlerinin kulüple bağı olmadığını ve bu kişilerin mevcut yönetimde yer almadığını bildirerek TFF’den düzeltme istedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında açıklanan listede Manisa Futbol Kulübü'nden 30 kişinin yer almasının ardından kulüp yönetiminden açıklama geldi. Kulüp, listede yer alan isimlerden yalnızca 4'ünün önceki sezonlarda görev yaptığını, diğer isimlerin ise kulüple hiçbir bağlantısının bulunmadığını bildirdi.

Manisa Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada, TFF'nin bahis soruşturması kapsamında kulüp yöneticisi olarak açıkladığı isimlerin mevcut yönetimde yer almadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında, Kulübümüz yöneticisi olduğu belirtilerek açıklanan şahısların mevcut yönetimimizde yer almadığını vurgulamak amacıyla bu açıklamayı yapma zorunluluğumuz oluşmuştur. Açıklanan listede yer alan 4 isim mevcut yönetimimizden önceki sezonlarda görev almışlardır. Geri kalan diğer isimlerin ise kulübümüz ile uzaktan veya yakından hiçbir bağı ve ilişkisi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

TFF ve kurullarına çağrıda bulunulan açıklamada, yanlışların en kısa sürede düzeltilmesi talep edilerek, "Manisa Futbol Kulübü olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve kurullarını bu konuda daha hassas davranmaya davet ederek yanlışların en kısa sürede düzeltilmesini talep ediyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 57 sitede yayınlandı.
Adriana Lima'nın eski halinden eser yok! Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor

Ünlü modelin bu halini unutun! Resmen eridi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu

El konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
İntihar etmek için köprüye çıktı! Polis 1 saat boyunca ikna etmeye çalıştı

Gece yarısı tüm ekipler oraya koştu!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihini açıkladı

Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihi açıklandı
Vahap Seçer soruşturmasında sahte teklif iddiası! 51 firmadan 34'ü 'Kaşe ve imzalar bizim değil' dedi

Başkanın başını yakacak ifadeler dosyada! Tanıklar bir bir döküldü
Tuba Ünsal'ın Paris'teki yeni hayatı başladı: Bence beni sevdi

Tuba Ünsal Paris'ten paylaştı: Bence beni sevdi
Milli maçta sakatlanan Mbappe, sevgilisi Ester ile gecelerde

Bu kez fena yakalandılar!
TPAO'ya 8 ilde acele kamulaştırma yetkisi

TPAO'ya 8 ilde acele kamulaştırma yetkisi