Manisa FK, bahis listesindeki 30 isimden 4'ünün geçmişte görev aldığını açıkladı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında açıklanan listede Manisa Futbol Kulübü'nden 30 kişinin yer almasının ardından kulüp yönetiminden açıklama geldi. Kulüp, listede yer alan isimlerden yalnızca 4'ünün önceki sezonlarda görev yaptığını, diğer isimlerin ise kulüple hiçbir bağlantısının bulunmadığını bildirdi.

Manisa Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada, TFF'nin bahis soruşturması kapsamında kulüp yöneticisi olarak açıkladığı isimlerin mevcut yönetimde yer almadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında, Kulübümüz yöneticisi olduğu belirtilerek açıklanan şahısların mevcut yönetimimizde yer almadığını vurgulamak amacıyla bu açıklamayı yapma zorunluluğumuz oluşmuştur. Açıklanan listede yer alan 4 isim mevcut yönetimimizden önceki sezonlarda görev almışlardır. Geri kalan diğer isimlerin ise kulübümüz ile uzaktan veya yakından hiçbir bağı ve ilişkisi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

TFF ve kurullarına çağrıda bulunulan açıklamada, yanlışların en kısa sürede düzeltilmesi talep edilerek, "Manisa Futbol Kulübü olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve kurullarını bu konuda daha hassas davranmaya davet ederek yanlışların en kısa sürede düzeltilmesini talep ediyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı