Manisa FK'da Ayberk Karapo transferde Çorum yolcusu
1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, altyapıdan yetişen 21 yaşındaki sağ bek Ayberk Karapo'nun transferi için Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK ile prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlı kulüp, bu transferden 1.4 milyon euro bonservis geliri elde edecek.
1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, altyapısından yetişen 21 yaşındaki genç sağ bek Ayberk Karapo'nun transferi konusunda Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Çorum FK ile prensip anlaşmasına vardı. Ümit Milli Takım forması giyen Ayberk'in transferinden siyah-beyazlı kulübün 1.4 milyon euro bonservis bedeli elde edeceği bildirildi. Altınordu'da futbola başlayıp, Manisa ekibinin altyapısında oynadıktan sonra 2022'de profesyonel sözleşme imzalayan Ayberk, 2024-25 sezonunu kiralık olarak Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'da geçirdi. Geçen sezon yuvaya dönen genç savunmacı 1'inci Lig'de 34 müsabakada görev yaptı.