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Manisa Futbol Kulübü, tecrübeli kaleci Alperen Uysal'ı kadrosuna kattı

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Manisa Futbol Kulübü, tecrübeli kaleci Muhammed Alperen Uysal ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Alperen, "Yeniden Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için mutluyum. Bu sezon daha güçlü bir Manisa FK olacak" dedi. Tecrübeli eldiven Muhammed Alperen Uysal'ın kariyeri de detaylı bir şekilde açıklandı.

Manisa Futbol Kulübü, tecrübeli kaleci Alperen Uysal'ı kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan Alperen, "Yeniden Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için mutluyum. Bu sezon daha güçlü bir Manisa FK olacak" dedi.

Manisa Futbol Kulübü, tecrübeli kaleci Muhammed Alperen Uysal ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Yeniden Manisa Futbol Kulübü'nde olduğu için mutlu olduğunu belirten Alperen, "Geçen sezon iyi başlayan ama sonrasında istemediğimiz şekilde sonuçlanan bir sezon oldu. Ben de devre arası ayrılmak zorunda kalmıştım. Ancak bu sezon yeni bir sayfa açarak taraftarlarımıza daha güçlü bir Manisa FK izlettireceğiz. Tüm Manisalı futbolseverlerden ve taraftarlarımızdan destek bekliyoruz" dedi.

Yeni sezonda Manisa Futbol Kulübü'nün kalesini koruyacak olan tecrübeli eldiven Muhammed Alperen Uysal, 1 Ocak 1994 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Futbola Galatasaray altyapısında başlayan deneyimli file bekçisi, 2015-2016 sezonunda Gaziantepspor'a transfer oldu. 2016-2017 sezonunu Çaykur Rizespor'da geçiren Alperen, 2018-2019 sezonunda çıkış yapacağı İstanbulspor'a imza attı. Tecrübeli eldiven, İstanbulspor formasıyla 2021-2022 sezonunda TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşayarak Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. 2022-2023 sezonunda Antalyaspor'a imza atan Alperen, 2023-2024 sezonun ilk yarısında Manisa Futbol Kulübü'nün formasını giymiş daha sonra sezonu Şanlıurfaspor'da tamamlamıştı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Alperen Uysal Futbol Manisa Spor Haberler

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