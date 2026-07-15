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Manisa FK'da sıra Gabriel Isik'te

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1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, hafta içinde 5 dış ve 2 iç transferini açıkladıktan sonra defans için Alman stoper Gabriel Isik ile görüşmelere başladı. Geçen sezon Polonya'da oynayan 27 yaşındaki oyuncu için pazarlıklar sürüyor.

1'inci Lig'de hafta içinde 5 dış, 2 iç transferini resmen açıklayan Manisa Futbol Kulübü defansa yapılacak yabancı takviye için Alman stoper Gabriel Isik'e kanca attı. Geçen sezon Polonya Ekstraklasa Ligi takımlarından Nieciecza'da oynayan Isik için pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. 27 yaşında, 1.87 boyundaki defans oyuncusu kariyerinde daha önce İsviçre'de Winterthur ve Vaduz formalarını da giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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