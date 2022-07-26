Manisa FK Adem Büyük'le imzaladı

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, her konuda anlaşma sağladığı tecrübeli golcü Adem Büyük'ü resmen transfer etti. Geçen sezonun devre arasına kadar Yeni Malatyaspor'da forma giyen daha sonra kısa bir süre antrenör-futbolcu görevi de yapan 34 yaşındaki oyuncu Manisa FK ile 1 yılı opsiyonlu toplam 3 senelik sözleşme imzaladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde açıklamalarda bulunan Adem, "Öncelikle Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için çok mutluyum. Uzun yıllar önce Manisa'da güzel deneyimler ve şampiyonluk yaşadım. Tekrar başladığım yer olan Manisa'ya geri dönüş yaptım. Hiçbir sorumluluktan ve mücadeleden kaçmayan bir Adem Büyük izlettireceğim" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor