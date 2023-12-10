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Manisa FK Adanaspor ile berabere kaldı

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Manisa Futbol Kulübü, evinde Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. Adanaspor maçın 42. dakikasında öne geçerken, Manisa FK 10 kişi kaldığı maçta 75. dakikada beraberlik golünü attı.

Ersan ERDOĞAN / MANİSA,

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Feridun Daldaş, Serdar Soydan, Egemen Savran

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Muhammed Alperen Uysal- Ayberk (Dk. 46 Gakpa), Graovac, Bedirhan (Dk. 80 Furkan), Oğuzhan, Tugay, Burak, Topalli (Dk. Muhammed Enes Kiprit), Kerim (Dk. 80 Oğuz), Diallo, Lima

ADANASPOR: Ahmet- Ferhat, Fatih, Evren, Mehmet (Dk. 71 Ayuk), Dabo, Kubilay (Dk. 89 Harun), Metehan (Dk. 71 Burhan), Diakite (Dk. 59 Hakkı), Lukaku (Dk. 89 Hüseyin), Fernandes

GOLLER: Dk. 42 Fatih ( Adanaspor ), Dk. 75 Lima ( Manisa FK)

SARI KARTLAR: Tugay, Lima ( Manisa FK), Fatih, Lukaku ( Adanaspor A.Ş)

KIRMIZI KART: Muhammed Enes Kiprit ( Manisa FK)

1'inci Lig'de geçen hafta evinde Altay'ı 3-0 yenerek çıkışa geçen Manisa Futbol Kulübü, sahasında Adanaspor'la 1-1 berabere kaldı. Konuk Adanaspor maçın 42'nci dakikasında Fatih Kurucuk'un golüyle öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla galip tamamladı. Manisa FK'da 73'üncü dakikada Muhammed Kiprit, kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan siyah-beyazlılar 75'inci dakikada Lima'nın golüyle Adanaspor karşısında beraberliği yakaladı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki takım da hanelerine 1'er puan yazdırdı.

42'nci dakikada Adanaspor golü buldu. Sol kanattan Ferhat'ın kullandığı köşe atışında Fatih arka direkte kafayı vurdu. Kaleci meşin yuvarlağı çelse de top çizgiyi geçti: 0-1.

73'üncü dakikada Manisa FK, 10 kişi kaldı. Muhammed, rakip ceza alanına girmeye çalıştığı sırada Evren'in ayağına basınca direkt kırmızı kart gördü.

75'inci dakikada Manisa FK, 1 kişi eksik kalmasına rağmen beraberlik golünü attı. Burak'ın kullandığı serbest vuruşta top Lima'nın önüne sekti. Lima, önüne seken topu kafayla ağlara gönderdi: 1-1.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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