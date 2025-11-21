Manisa FK, Adana Demirspor'u 5-0 ile Geçti
TFF 1. Lig'in 14. haftasında Manisa Futbol Kulübü, Adana Demirspor'u sahasında 5-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Manisa'nın gollerini Yunus, Burak, Yusuf, Osman ve Diony kaydetti.
STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Buğra Taşkınsoy, Emre Doğu, Yusuf Susuz
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Vedat - Yusuf (Dk. 46 Ahmet Şen), Ada, Herelle, Umut Erdem, Cissokho, Ayberk (Dk. 62 Umut Can Aslan), Yunus (Dk. 41 Osman), Lindseth (Dk. 71 Diony), Burak (Dk. 71 Adekanye), Muhammed Kiprit
ADANA DEMİRSPOR: Murat - Ahmet Yılmaz (Dk. 46 Halil ), Yusuf, Ali Yıldız (Dk. 46 Hasan), Kadir, Mert (Dk. 81 Enes), Ulaş (Dk. 58 Kayra), Kürşat, Sefa, Osman, Ahmet Bolat (Dk. 78 Ahmet Birinci)
GOLLER: Dk. 24 Yunus, Dk. 33 Burak, Dk. 40 Yusuf, Dk. 68 Osman, Dk. 83 Diony ( Manisa FK)
SARI KARTLAR: Cissokho ( Manisa FK), Ahmet Yılmaz ( Adana Demirspor )
8'inci dakikada sağ kanatta kazanılan korneri Burak penaltı noktasına doğru kullandı. Topla buluşan Ayberk'in sağ ayağı üstüyle aşırttığı top, üst direkten auta çıktı.
24'üncü dakikada topla ceza sahasına giren Muhammed Kiprit'in pasında topla buluşan Yunus'un sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top ağlara buluştu: 1-0.
33'üncü dakikada sağ kanatta Ayberk'in pasında topla buluşan Yusuf ceza sahası son çizgiye inerek kale sahasına topu çevirdi. Kale sahasına gelen topa Burak, sol ayağıyla vurdu ve meşin yuvarlığı boş kaleye yuvarladı: 2-0.
40'ıncı dakikada orta alanda topu kazanan Burak, savunma arkasına koşu yapan Yusuf'a uzun top gönderdi. Topla buluşan Yusuf, kaleci Murat'ı geçti ve sağ ayağıyla topu boş kaleye gönderdi: 3-0.
İlk yarı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle bitti.
68'inci dakikada Ahmet'in pasında ceza sahası yayı üzerinde topu kontrol eden Osman'ın şutunda top sol köşeden ağlarla buluştu: 4-0.
83'üncü dakikada kullanılan kornerde Cissokho kafayı vurdu fakat top savunmadan sekti. Seken topa tekrar Cissokho vurdu, meşin yuvarlak Diony'nin üzerine geldi. Bu oyuncunun dokunuşunda top ağlara gitti: 5-0.
