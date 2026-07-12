Manisa FK imza şov yaptı

1'inci Lig'deki Ege temsilcilerinden Manisa Futbol Kulübü transferde daha önce anlaşmaya vardığı 5 futbolcuyla resmi sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüp son olarak Iğdır FK'da oynayan 28 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Atakan Çankaya'yla 1 yıllık, Erzurumspor'dan alınan 32 yaşındaki Malili golcü Cheikne Sylla'yla 2 yıllık, Galatasaraylı Mario Lemina'nın da kardeşi olan 21 yaşındaki Gabonlu kanat oyuncusu Noha Lemina'yla 2+1 yıllık, geçen sezon Sarıyer'de de görev alan Pau FC'den 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Julian Anziani'yle 2 yıllık, Muşspor'dan 26 yaşındaki kaleci Yüksel Egemen Yaylı'yla da 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı