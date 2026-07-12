Manisa FK imza şov yaptı
1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Atakan Çankaya, Cheikne Sylla, Noha Lemina, Julian Anziani ve Yüksel Egemen Yaylı ile resmi sözleşme imzaladı.
1'inci Lig'deki Ege temsilcilerinden Manisa Futbol Kulübü transferde daha önce anlaşmaya vardığı 5 futbolcuyla resmi sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüp son olarak Iğdır FK'da oynayan 28 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Atakan Çankaya'yla 1 yıllık, Erzurumspor'dan alınan 32 yaşındaki Malili golcü Cheikne Sylla'yla 2 yıllık, Galatasaraylı Mario Lemina'nın da kardeşi olan 21 yaşındaki Gabonlu kanat oyuncusu Noha Lemina'yla 2+1 yıllık, geçen sezon Sarıyer'de de görev alan Pau FC'den 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Julian Anziani'yle 2 yıllık, Muşspor'dan 26 yaşındaki kaleci Yüksel Egemen Yaylı'yla da 3 yıllık sözleşme imzaladı.