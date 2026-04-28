Manisa filesinde Melis kaldı

SULTANLAR Ligi'nin yeni temsilcisi Manisa Büyükşehir Belediyespor, iç transferde libero Melis Demir'le yola devam etme kararı aldı. Manisa ekibinden yapılan açıklamada, "Melis Demir ile yola devam. Kadro planlamamız doğrultusunda, kadromuzun kilit isimlerinden biri olan savunma bakanımız Melis Demir ile sözleşme yeniledik. Birlikte daha nice zaferlere Melis" ifadelerine yer verildi. Karşıyaka altyapısında yetişen 30 yaşındaki voleybolcu Bolu Belediyespor, Mersin BŞB, Merinos SK, Karayolları ve Göztepe'de de oynamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı