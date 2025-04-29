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Manisa'dan Mahmut Madan Türkiye Judo Şampiyonu Oldu

Manisa'dan Mahmut Madan Türkiye Judo Şampiyonu Oldu
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Amasya'da düzenlenen Okul Sporları Minikler Judo Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'nın Salihli ilçesinden Mahmut Madan, +60 kiloda Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Şampiyonada diğer judocular da madalya için mücadele etti.

Amasya'da düzenlenen Okul Sporları Minikler Judo Türkiye Şampiyonasında Manisa'nın Salihli ilçesi judocusu Mahmut Madan +60 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Judo Küçükler Türkiye Birinciliği müsabakaları Amasya Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Müsabakalarda judocular madalya kazanabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Okul Sporları Minikler Judo Türkiye Şampiyonasında Salihli Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencisi Mahmut Madan +60 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonda ayrıca Salihli Altınordu Ortaokulu öğrencisi İrem Erel 24 kiloda 2., Salihli 50.Yıl Ortaokulu öğrencisi Nesibenur Özkul 57 kiloda 3., Salihli Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencisi Meryem Betül Türken 57 kiloda ve Altınordu Ortaokulu öğrencisi Irmak Yıldız +57 kiloda 5.oldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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