Üye Girişi
Haberler
İsrail'in skandal Golan Tepeleri kararına Türkiye'den tepki
İsrail'in skandal Suriye hamlesine Türkiye'den sert tepki
2025 yılı için geçerli olacak asgari ücrete ilişkin en güçlü senaryolar ortaya çıktı
İşte asgari ücret için en güçlü senaryolar
Market poşetlerine okkalı zam
Market poşetlerine okkalı zam! İşte konuşulan rakam
Arınç'tan çok konuşulacak Suriye yorumu: En karlı İsrail çıktı
"En karlı İsrail çıktı" deyip Erdoğan'a sürpriz bir öneride bulundu

Manisa'da Okul Sporları Dart ve Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Manisa'da Okul Sporları Dart ve Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Dart Yıldız Kızlar ve Voleybol Yıldız Erkekler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Dart Yıldız Kızlar ve Voleybol Yıldız Erkekler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Büyük heyecan ve çekişmeye sahne olan müsabakalarda, Dart Yıldız Kızlar kategorisi maçları 75. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Akhisar Atatürk Ortaokulunun birinci olduğu yarışmada, Akhisar 100. Yıl Ortaokulu 2., Selendi 3 Eylül Ortaokulu 3. ve Akhisar Ballıca Ortaokulu 4. oldu.

Voleybol Yıldız Erkekler kategorisi karşılaşmaları ise Atatürk Spor Salonu ve Sarıgöl İlçe Spor Salonu'nda yapıldı. Şadi Turgutlu Ortaokulunun birinci olduğu yarışmada, Yunusemre Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu 2., Sarıgöl Atatürk Ortaokulu 3. ve Sarıgöl Bahadırlar Ortaokulu 4. oldu.

Her iki kategoride de il birincisi olan takımlar, bölge şampiyonasında Manisa'yı temsil etme hakkı kazandı. Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları, Sarıgöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gökhan Yıldırım ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

İsrail, Suriye'yi bitirecek skandal planı onayladı
img

Babaannesine yemek yediren ünlü oyuncu, bunu hiç beklemiyordu
img

Arabasına verdiği emirle arkadaşına ecel terleri döktürdü
Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
Belediyedeki vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Bir dönem reyting rekorları kıran dizi final yapıyor
İddialı dizi final yapıyor
Esad'dan Rusya'ya 21 uçak dolusu para
Ülkenin kasası boşken tonlarca dövizi böyle kaçırmış
Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyunca ikinci yarıya çıkamadı
Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
Suriye'nin para birimi değişiyor

Son Dakika Haberleri

Market poşetleri ne kadar, kaç TL oldu 2025? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul'da yağışlar baraj doluluk oranını nasıl etkiledi? Hasan Biltekin kimdir? Hasan Biltekin kaç yaşında, nereli? Market poşetlerine zam geldi mi, ne kadar olacak? Market poşetleri neden ücretli? Sansar Salvo kimdir, gerçek adı ne? Rapçi Salvo kaç yaşında ve nereli? Sansar Salvo tutuklandı mı, neden tutuklandı? Rapçi Salvo'nun suçu ne? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 31 Aralık'ta kamu kurumları çalışıyor mu? Hadise ile Sinan Akçıl neden ayrıldı? Hadise eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında ne dedi? 1 Ocak'ta marketler açık mı? 31 Aralık yarım gün mü?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.