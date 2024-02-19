Manisa'da Okul Sporları Genç Erkek Futsal İl Birinciliği Tamamlandı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Genç Erkek Futsal İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Genç Erkek Futsal İl Birinciliği müsabakaları, Çok Amaçlı Spor Salonu'nda nefes kesen anlara sahne oldu. Heyecan dolu ve çekişmeli geçen müsabakalar sonunda dereceye giren okullar belli oldu.

Birinci Manisa Spor Lisesi, ikinci Manisa Lisesi, üçüncü Akhisar Fevzi Keskinoğlu Anadolu Lisesi ve dördüncü Turgutlu Lisesi oldu. Dereceye giren okullara madalya ve kupalarını Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Okul Sporları Tertip Komitesi tarafından verildi. - MANİSA