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Manisa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3 bant bilardo turnuvası, sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Dostça rekabetin ön plana çıktığı turnuvada dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarla ödüllendirildi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Manisa Bilardo İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen turnuva, 75. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuvada sporcular, dereceye girebilmek için mücadele ederken dikkat, konsantrasyon ve stratejinin ön plana çıktığı müsabakalar heyecanlı anlara sahne oldu.

Manisa Bilardo İl Temsilcisi Ragıp Olgun, Öğretmenler Günü dolayısıyla bilardo sporuna gönül veren sporcuları bir araya getirdiklerini belirterek, bu tür organizasyonlarla bilardo sporunu yaygınlaştırmayı ve sporcular arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Olgun, turnuvaya katılan sporcuları tebrik ederek öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Turnuvanın ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, Manisa Bilardo İl Temsilcisi Ragıp Olgun tarafından takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı