Manisa'da Muaythai Süper Ligi 1. Ayağına Hazır

Türkiye Muaythai Federasyonu Spor Toto Muaythai Süper Ligi'nin 1. Ayağı için Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tüm hazırlıklar tamamlandı. Şehzadeler Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenecek olan etkinlik, sporseverleri cumartesi günü Kurşunlu Han'da buluşturacak.

Türkiye Muaythai Federasyonu Spor Toto Muaythai Süper Ligi'nin 1. Ayağı için Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tüm hazırlıklar tamamlandı. Şehzadeler Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenecek olan etkinlik, sporseverleri cumartesi günü Kurşunlu Han'da buluşturacak.

Türkiye Muaythai Federasyonu, dövüş sporlarının etkileyici dallarından biri olan muaythaiyi tüm vatandaşlara tanıtmak bir organizasyona imza atıyor. Sporseverler ve muaythai tutkunları, 23 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki tarihi Kurşunlu Han'da gerçekleşecek olan etkinliği beklemeye başladı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşecek olan etkinliğin, Türkiye'nin en iyi muaythai sporcularını aynı sahada bir araya getireceğini söyledi. Başkan Çelik, heyecan dolu dövüşler, teknik ustalıklar ve mücadele dolu anlarla dolu bir gece olacak etkinlik için tüm vatandaşları Kurşunluhan'a davet etti. - MANİSA