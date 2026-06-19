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Manisa'da Gençlik ve Spor Festivalleri coşkusu

Manisa'da Gençlik ve Spor Festivalleri coşkusu
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Herkes İçin Spor Federasyonu'nun düzenlediği Gençlik ve Spor Festivalleri kapsamında Manisa'da hokey branşında etkinlik yapıldı. Öğrenciler spora teşvik edildi.

Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gençlik ve Spor Festivalleri kapsamında, Manisa'da hokey branşında spor etkinliği gerçekleştirildi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Vakıfbank Türk Birliği Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, hokey branşıyla tanışarak spor yapmanın keyfini yaşadı. Etkinlikte, özellikle sporla henüz tanışmamış çocuk ve gençlerin spora teşvik edilmesi, farklı branşlarla buluşturulması ve aktif yaşama kazandırılması hedeflendi.

Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilen Gençlik ve Spor Festivalleri ile gençlerin sporla buluşturulması, spora yönlendirilmesi ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılması amaçlanıyor. Şehir meydanlarından spor tesislerine, parklardan tarihi ve kültürel alanlara kadar birçok farklı noktada düzenlenen etkinlikler, gençleri sporun birleştirici gücüyle bir araya getiriyor.

Festival kapsamında düzenlenen etkinliklerle çocuk ve gençlerin günlük rutinlerinin dışına çıkarak sporla vakit geçirmeleri, yeni arkadaşlıklar kurmaları ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık kazanmaları sağlanıyor. Manisa'da gerçekleştirilen hokey etkinliği de öğrencilerden yoğun ilgi gördü. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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