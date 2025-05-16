Manisa'da Engelliler ve Gençlik Haftası Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Manisa'da Engelliler ve Gençlik Haftası Uçurtma Şenliği Düzenlendi
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Manisa'da Engelliler Haftası ve Gençlik Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen geleneksel Uçurtma Şenliği, özel bireyler, sporcular ve ailelerinin katılımıyla renklendi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda yapılan etkinlik, unutulmaz anlara sahne oldu.

Manisa'da Engelliler Haftası ve Gençlik Haftası dolayısıyla geleneksel Uçurtma Şenliği ve Spor Etkinliği düzenlendi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Atletizm Sahası'nda özel bireyler, sporcular, gençler ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca gökyüzü rengarenk uçurtmalarla süslenirken, katılımcılar doyasıya eğlendi. Verilen konserle şenliğe renk katan organizasyon, hem özel bireyler hem de aileleri için unutulmaz anlara sahne oldu. Şenliğe, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Yunusemre Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tokay, Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Müdürü Bilal Demir ve Eğitim Şube Müdürü Orçun Sarıgül de katıldı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, özel bireyler ve gençlerle bir araya gelerek mutluluklarına ortak oldu. İl Müdürü Öztürk, "Bugün burada Engelliler Haftası ve Gençlik Haftası kapsamında düzenlediğimiz Uçurtma Şenliği'nde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Uçurtmaların gökyüzünde özgürce süzüldüğü bu anlamlı günde, hep birlikte sevincimizi, umudumuzu ve birlikteliğimizi paylaşıyoruz. Özellikle özel bireylerimizin ve ailelerinin yüzündeki mutluluğu görmek, bizim için en büyük kazançtır. Gençlik ve sporun birleştirici gücüyle toplumda engelleri kaldırmak ve herkes için daha kapsayıcı bir gelecek inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu güzel etkinliğe katkı sağlayan tüm ekip arkadaşlarıma ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Gönlümüz bir, gökyüzümüz ortak. Nice güzel etkinliklerde buluşmak dileğiyle." diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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