Manisa'da 'Büyükler Hafta Sonu Tenis Turnuvası' başladı

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen "Büyükler Hafta Sonu Turnuvası" başladı.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen "Büyükler Hafta Sonu Turnuvası" başladı.

Kaymakamlık, Demirci Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Akıncılar Tenis Kulübünün destekleri ile Demirci Tenis Kortları'nda düzenlenen turnuvaya 7 ilden 18 sporcu katılıyor.

Turnuva, 30 Nisan Pazar günü sona erecek.

Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz, Demirci olarak önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini kaydetti.