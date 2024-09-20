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Manisa'da Avrupa Hareketlilik Haftası Kapsamında Bisiklet Turu Düzenlendi

Manisa'da Avrupa Hareketlilik Haftası Kapsamında Bisiklet Turu Düzenlendi
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Birliği himayesinde düzenlenen etkinlikte, Saruhanlı ilçesinde gerçekleştirilen bisiklet turuna katılan öğrenci ve vatandaşlar, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çektiler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı himayesinde, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından bisiklet turu düzenlendi.

Etkinlik, Saruhanlı Neval Yaralı İlkokulu önünde bir araya gelen öğrenci ve vatandaşların katılımıyla başladı. Hareketlilik haftası çerçevesinde düzenlenen bisiklet turuna büyük ilgi gösterildi. Katılımcılar, start turunun ardından belirlenen güzergah boyunca pedal çevirdi. Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri, sporun ve sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmeyi amaçlarken, vatandaşları aktif bir yaşama teşvik ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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