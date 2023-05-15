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Manisa'da Anadolu Yıldızlar Ligi Judo İl Seçmeleri yapıldı

Manisa'da Anadolu Yıldızlar Ligi Judo İl Seçmeleri yapıldı

Spor Haberleri

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Anadolu Yıldızlar Ligi Kız ve Erkekler Judo İl Seçmeleri yapıldı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Anadolu Yıldızlar Ligi Kız ve Erkekler Judo İl Seçmeleri yapıldı. Atatürk Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara yaklaşık 100 sporcu katıldı.

Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalarda dereceye giren sporcular, Manisa'yı grup müsabakalarında temsil edecek. Mücadeleler sonunda kızlarda 32 kiloda Hiranur Cengiz, Ayla Akkaya, 36 kiloda Nejla Nur Tokgöz, 40 kiloda Ayla Akkaya, 44 kiloda Firdevs Darı, 48 kiloda Ayriz İpekli, 52 kiloda Hatice Özge Şenol, 57 kiloda Gülşen Rümeysa Yıldırım, 63 kiloda Deniz Avcı, ve + 63 kiloda Mürüvvet Nur Özkan birinci oldu. Erkeklerde ise 34 kiloda Rüzgar Ali Telek, 38 kiloda Furkan Karduman, 42 kiloda Mert Öztürk, 46 kiloda Alperen Şensöz, 50 kiloda Muhammed Enes Çil, 55 kiloda Arda Düzce, 60 kiloda Hüseyin Ertem, 66 kiloda Vatan Sever ve + 66 kiloda Arda Kama birinci oldu.

Dereceye giren sporculara madalyaları antrenörler tarafından verildi. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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