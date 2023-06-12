Manisa'da Amatör Maçta Tekmeler Havada Uçuştu

Manisa 1. Amatör Küme'de oynanan Horozköyspor-Koldere FK maçının ardından Horozköysporlu oyuncular rakip futbolculara saldırdı. İki futbolcu hastanelik oldu ve darp raporu aldı. Cezalar gözlemci raporunun ardından belirlenecek.

- Amatör maçta tekmeler havada uçuştu

Manisa'da oynanan 1. Amatör Küme maçının ardından futbolcular birbirine girdi

İki futbolcu hastanelik oldu

MANİSA - Manisa 1. Amatör Küme'de oynanan ve 2-2 berabere biten Horozköyspor- Koldere FK karşılaşmasının bitiş düdüğüyle birlikte Horozköysporlu oyuncular, rakip Koldere FK futbolcularına saldırdı. Yaklaşık 10 dakika süren olaylarda Koldere FK'nın iki futbolcusu hastanelik olurken, darp raporu alan futbolcular, rakip oyunculardan şikayetçi oldu.

Manisa 1. Amatör Küme'de, 8 Eylül Stadı'nda oynanan ve 2-2 berabere biten Horozköyspor- Koldere FK mücadelesinin bitimiyle bir anda saha karıştı. İkinci sırada bulunan Horozköysporlu oyuncular, aynı puanla lider durumdaki Koldere FK futbolcularına saldırdı. Yaklaşık 10 dakika boyunca tekme ve yumrukların havada uçuştuğu olayın sonrasında Koldere FK forması giyen Mücahit Coşkun ve Tarık Doğan, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu. Çevik kuvvet ekipleri saha içindeki kavgayı güçlükle yatıştırdı. Gece geç saatlerde tedavileri tamamlanan 2 futbolcu, darp raporu alarak rakip oyuncular hakkında şikayetçi oldu.

Kavgaya karışan oyuncuların alacağı cezaların ise gözlemci raporunun incelenmesinin ardından belli olacağı bildirildi. Karşılaşma sonrası Koldere FK 29 puan ve averajla birinci sıradaki yerini korurken, Horozköyspor ise yine 29 puanla ikinci basamakta kaldı.