Manisa'da 8. sınıf öğrencisi Mehmet Ali Şimşek 2. oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bulunan Karacaali Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Mehmet Ali Şimşek, yapılan 2 bin metre koşusunda il ikincisi olarak büyük bir başarı elde etti. Öğrencinin başarısı okul ve ilçe genelinde sevinçle karşılandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Karacaali Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Mehmet Ali Şimşek Manisa'da yapılan 2 bin metre koşusunda il ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Geçtiğimiz gün Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen erkekler 2 bin metre mesafeli koşuda Sarıgöl Karacaali Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Mehmet Ali Şimşek ikinci oldu. Okuluna ikincilik madalyası ile dönen öğrencinin başarısı hem okulunda hem de ilçede büyük bir sevinçle karşılandı. Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak da, "Öğrencimizi öğretmenlerini ve ailesini tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim." diyerek kutlama mesajı yayımladı. - MANİSA