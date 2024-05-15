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Manisa'da 19 Mayıs kutlamaları başladı

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Manisa'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıldönümü ile Gençlik Haftası kutlamaları, gençlik yürüyüşü ve Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı.

Manisa'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıldönümü ile Gençlik Haftası kutlamaları, gençlik yürüyüşü ve Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden Cumhuriyet Meydanı'na yapılan gençlik yürüyüşüne, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şube müdürleri, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Bando eşliğinde gerçekleşen yürüyüşün ardından Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk tarafından Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Halk oyunları gösterilerinin gerçekleştirildiği açılış töreninin ardından hafta, çeşitli sanatsal ve sportif etkinliklerle devam edecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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