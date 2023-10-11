Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Başarıları Anlatıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un basketbol ve voleyboldaki başarılarını anlattı. Güreşte dünya şampiyonu olan Manisalı milli sporcu Ali Cengiz'i de kutlayan Başkan Ergün, 'Sporda Manisa'nın adının başarılarla, zaferlerle anılması bizleri mutlu ediyor' dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un basketbol ve voleyboldaki başarılarını anlattı. Güreşte dünya şampiyonu olan Manisalı milli sporcu Ali Cengiz'i de kutlayan Başkan Ergün, "Sporda Manisa'nın adının başarılarla, zaferlerle anılması bizleri mutlu ediyor" dedi.

Manisa'yı Avrupa kupalarında temsil eden Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımının herkesi gururlandıran başarısıyla sözlerine başlayan Başkan Ergün, "Bildiğiniz gibi 3-4 ve 5 Ekim'de Manisa'mızın ev sahipliğinde FIBA Europe Cup eleme aşaması heyecanı yaşandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'umuz Nevezis ve Porto karşılaşmalarından galip gelerek, ana gruplara katılma hakkı kazandı. 18 Ekim'de başlayacak olan FIBA Europe Cup normal sezonunda temsilcimiz, Danimarka temsilcisi Bakken, İsveç temsilcisi Norkoping ve Portekiz temsilcisi Porto ile aynı grupta yer aldı. Bizleri hem Türkiye Basketbol Süper Ligi hem de Avrupa arenasında en iyi şekilde temsil eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'umuzu yürekten kutluyor, Süper Lig ve Avrupa maratonunda başarılar diliyorum" dedi.

Voleybol Takımı ile Ali Cengiz'i tebrik etti

Kadın Voleybol Takımı ile Akhisarlı güreşçi Ali Cengiz'i de tebrik eden Başkan Ergün, "Voleybolda 2. Lig'de mücadelesine geçtiğimiz cumartesi günü itibarıyla başlayan kadın voleybol takımımız da ilk maçta deplasmanda karşılaştığı İzmir Özel Gelişim Kolejini set vermeden yenerek, sezona iyi bir başlangıç yaptı. Sultanlarımızı da yürekten kutluyorum. Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonasında dünya şampiyonu olan Akhisarlı hemşerimiz Ali Cengiz'i de tebrik ediyorum. Sporda Manisa'nın adının başarılarla, zaferlerle anılması bizleri mutlu ediyor. Emeği geçen herkese şahsım ve hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA